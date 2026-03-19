タレントで実業家の紗栄子（39）が19日までに自身のインスタグラムを更新。仔馬との2ショットを公開した。「みんなが心配していたあの仔馬」と書き出した紗栄子。仔馬に寄り添い笑顔で写真に収まった。北海道・日高町にて仔馬への暴力行為と思われる動画がSNSで拡散し物議を醸した今回の件。日本中央競馬会（JRA）が若馬の育成は「力で屈服させるのではない」などと表明し話題となっていた。紗栄子「私に出来ることはじめ