普段、何気なく耳にしている言葉の「音」に注目して、頭の体操を楽しんでみませんか？今回は、周囲に紛れるカモフラージュの技術から、山で見かける凛とした動物の名前まで、多彩なジャンルの言葉を用意しました。3つの空欄を正しく埋める共通の2文字は何か、パズルを解くような気持ちで導き出してみましょう。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉の空欄を埋めて、正しい単語を完成させてください。□□ふらーじゅ□□ん□□し