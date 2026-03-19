お笑い芸人のカニササレアヤコさんは3月17日、自身のX（旧Twitter）を更新。ボツになった写真を公開したところ「事件現場すぎる」「火サスみたい」といった声が寄せられています。【写真】「事件現場すぎる」「きゃ〜」「火サスみたい」カニササレさんは「【没になった理由】装束の色落ちで水が赤すぎる」とつづり、1枚の写真を投稿。平安時代風の装束で浴槽に入るカニササレさんですが、色落ちによって水が赤く染まっています。お