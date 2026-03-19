大谷がインスタグラムを更新ドジャースの大谷翔平投手は18日（日本時間19日）、ジャイアンツとのオープン戦に登板した。4回1/3を投げて無失点。4三振を奪う好投で、今季初の実戦登板を終えた。試合後、大谷は自身のインスタグラムを更新し、2つの動画を届けた。二刀流開幕に向けて順調な調整ぶりを示した。初回を3者凡退で切り抜けると、2回も98.9マイル（約159.1キロ）で三振を奪うなど無失点。3回は1死二、三塁にされるも後