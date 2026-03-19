3月18日夜、静岡県焼津市で道路を横断中の男性が乗用車にはねられ重傷を負う事故があり、車を運転していた男が逮捕されました。 18日午後8時頃、焼津市西小川の市道で、道路を横断していた近くに住む男性（51）が乗用車にはねられました。はねられた男性は頭から出血するけがをして病院に運ばれ、重傷の模様ということです。 この事故で、警察は乗用車を運転していた静岡県藤枝市に住む自称・会社員の男（50）を過失運転傷害の疑