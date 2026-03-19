さいたま市大宮区のマンションで２０１８年、同意を得て茨城県の女性（当時２１歳）を殺害したとして、承諾殺人罪などに問われた無職斎藤純被告（３２）の初公判が１８日、さいたま地裁（井下田英樹裁判長）であった。検察側は、被告が１５年にも横浜市の女性（当時２２歳）を殺害していたとして、同罪で追起訴したと明らかにした。被告は「間違いありません」と述べ、起訴事実を認めた。起訴状などによると、被告は１８年１月