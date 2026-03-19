都内でトラックを無免許で運転し男性をひき逃げしたとしてアメリカ国籍の男が逮捕された事件で、男がトラックを盗んだ疑いで再逮捕されました。【映像】連行される容疑者の様子モリナーリ・アーサー・パーカー容疑者（41）は先月、千代田区の路上で200万円相当のトラックを盗んだ疑いがもたれています。警視庁によりますと、当時、トラックは一時的に停車された状態で、鍵が刺さったままでした。モリナーリ容疑者はトラッ