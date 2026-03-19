サル山で母親代わりのぬいぐるみを抱える姿が人気を集めている千葉県市川市動植物園のニホンザル「パンチ」を応援したいと、市に寄付の相談が多く寄せられている。市は１６日、口座振り込みやふるさと納税、ＬＩＮＥスタンプの購入など、支援方法をまとめた「＃がんばれパンチサポーターズガイド」を公表した。既に寄付が続々と寄せられているという。市によると、園が２月５日にパンチをＳＮＳで紹介したところ、来場者が多