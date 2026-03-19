ことしの春闘で高水準の賃上げが相次いだことについて、経団連の筒井会長は賃上げの定着に向けて「確かな手ごたえが感じられる」と歓迎しました。【映像】経団連筒井義信会長「率直に歓迎ということ」経団連筒井義信会長「ベースアップの実施を各社の労使が真摯に検討されてきた結果だと受け止めてます。率直に歓迎ということです」春闘の集中回答日となったきのうは5％を超える月例賃金の引き上げなどが相次ぎました。筒井