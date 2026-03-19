アドレスの姿勢が悪い人は体の故障も多い アドレスはスイングをスムーズに始動させるための準備姿勢です。それが正しいポスチャーの大原則であるべきだと思います。 アドレスって皆さん同じような姿勢で構えているようでも、体が固まってしまう人がすごく多いのです。 ゴルフのアドレスは前傾姿勢を作りますから、正確には重力に対して垂直とはなりませんし、骨盤も前傾させて「骨盤が立った」姿勢となります。 大