眠れない時の本人の体感と実際の長さのズレ 寝つきが悪い人は眠れない時間を長いと思いこみがち 眠りにつくまでの時間を、入眠潜時と呼びます。人はどのくらい眠れないと、寝つきが悪いと感じるのでしょうか。 若ければ1～2分でストンと眠りに落ちる人もいますが、年齢が上がるにつれて、もう少し時間がかかるようになります。5～15分程度が、自然な入眠潜時といわれています。 平日の睡眠不足を、「休日に寝だめ