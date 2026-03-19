東京市場ピボット分析（クロス円） ピボット分析 ユーロ円 終値183.09高値183.83安値182.98 184.47ハイブレイク 184.15抵抗2 183.62抵抗1 183.30ピボット 182.77支持1 182.45支持2 181.92ローブレイク ポンド円 終値211.94高値212.73安値211.90 213.31ハイブレイク 213.02抵抗2 212.48抵抗1 212.19ピボット 211.65支持1 211.36支持2 210.82ロ&#1254