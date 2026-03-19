東京市場ピボット分析（資源国通貨） ピボット分析 オージードル 終値0.7024高値0.7123安値0.7018 0.7197ハイブレイク 0.7160抵抗2 0.7092抵抗1 0.7055ピボット 0.6987支持1 0.6950支持2 0.6882ローブレイク キーウィドル 終値0.5797高値0.5873安値0.5789 0.5934ハイブレイク 0.5904抵抗2 0.5850抵抗1 0.5820ピボット 0.5766支持1 0.5736