米国防総省がイラン戦争巡り2000億ドルの予算を要求 米国防総省はイラン戦争の資金調達のため2000億ドルを超える予算案を議会に提出するようホワイトハウスに要請。ワシントンポストが報じている。 これまでの大規模攻撃の費用をはるかに上回る額、過去3週間に消耗した重要兵器の生産を緊急で増強することが目的だ。ただ、戦争に反対する議員が多く、議会で承認される見込みはないという。 イランでの戦争費用は開始わず