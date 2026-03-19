大好きな抱っこをしてもらっているのに、いつもと違う顔を見せるゴールデンレトリバーの動画がInstagramに投稿され、話題を呼んでいる。mosh324さん（@golden_mosh）が投稿したこの動画には200.7万再生・6.6万いいねが集まった。原因はお風呂上がりの疲れにあったようで、「頑張ったモッシュ、お疲れさま」というコメントとともに投稿された。愛犬モッシュくんとの日常について、飼い主さんに話を聞いた。【写真】お決まりの合図