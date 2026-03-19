歌手の浜崎あゆみ（47）が19日までに、自身のインスタグラムを更新。ファンに自撮りとメッセージを送った。「わたしにはうたうことしか出来ないから」と書きだした浜崎。笑顔で呼びかけるオフショットをアップした。「一瞬でも折れそうな心があるならばそれを支える力になれるように、行き場を探して彷徨っているのならその手をぎゅっと繋げるように、明日も祈るようにうたおうと思う」と伝えた。ファンからは「私たちを愛