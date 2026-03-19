今回は、妻の不妊治療中、不倫相手に結婚を迫られたエピソードを紹介します。ずっと父親になりたかったけど…「高校の同窓会で元カノに再会して以来、元カノと不倫関係になりました。ただ、妻との関係も決して悪いわけではありません。そんなある日、元カノに『私、妊娠したみたい……』と言われ、一瞬困惑したものの、うれしかったです。というのも妻は不妊治療を長年しているのですが、子どもができなくて悩んでいたからです。ず