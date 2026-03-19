・イギリス・ＦＴＳＥ１００ １０３０５．２９（－９８．３１） ・ドイツ・ＤＡＸ ２３５０２．２５（－２２８．６７） ・フランス・ＣＡＣ４０ ７９６９．８８（－４．６１） ・ロシア・ＲＴＳ １０８８．２９（－９．１６） 出所：MINKABU PRESS