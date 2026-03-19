・ＮＹダウ４６２２５．１５（－７６８．１１） 高値４６９１３．９３ 安値４６１９３．０６ ・Ｓ＆Ｐ５００６６２４．７０（－９１．３９） ・ナスダック総合指数２２１５２．４２（－３２７．１１） 出所：MINKABU PRESS