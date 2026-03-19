・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ） １バレル＝９６．３２ドル（＋０．１１ドル） ・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ） １トロイオンス＝４８９６．２ドル（－１１２．０ドル） ・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ） １トロイオンス＝７７２３．８セント（－２２９．２セント） ・シカゴ小麦先物期近 １ブッシェル＝６０４．２５セント（＋１４．５０セント） ・シカゴコーン先物期近 １ブッシェル＝４６３