１８日の米株式市場では、ＮＹダウが前日比７６８．１１ドル安の４万６２２５．１５ドルと３日ぶり大幅反落となった。この日まで開かれた米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）において政策金利の据え置きが決まった。年内の利下げ回数は１回にとどまるとの見通しが示されたが、米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）のパウエル議長は記者会見で中東情勢を巡る不確実性に関して言及し、インフレの鈍化が確認できない限り利下げは行われない