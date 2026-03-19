【欧州CL決勝トーナメント1回戦第2戦】(アリアンツ・アレーナ)バイエルン 4-1(前半1-0)アタランタ<得点者>[バ]ハリー・ケイン2(25分、54分)、レナート・カール(56分)、ルイス・ディアス(70分)[ア]ラザール・サマルジッチ(85分)観衆:75,000人