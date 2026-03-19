【欧州CL決勝トーナメント1回戦第2戦】(アンフィールド)リバプール 4-0(前半1-0)ガラタサライ<得点者>[リ]ドミニク・ショボスライ(25分)、ウーゴ・エキティケ(51分)、ライアン・フラーフェンベルフ(53分)、モハメド・サラー(62分)観衆:59,980人└リバプール、第2戦はガラタサライを4-0粉砕!! サラーCL通算50得点、4季ぶりベスト8