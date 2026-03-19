[3.18 欧州CL決勝トーナメント1回戦 リバプール 4-0 ガラタサライ]UEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)は18日、決勝トーナメント1回戦第2戦を行い、リバプール(イングランド)がガラタサライ(トルコ)を4-0で破った。第1戦の1点ビハインドを聖地アンフィールドでひっくり返し、4シーズンぶりのベスト8進出。4月の準々決勝ではパリSG(フランス)と対戦する。リバプールは前半のうちにセットプレーで先手を取った。前半25分、MFアレク