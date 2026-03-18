「アニエスべー（agnès b.）」が、「Rakuten Fashion Week TOKYO 2026 A/W」で2026年最新コレクションのランウェイショーを開催した。会場は、東京港区の在日フランス大使館。今回、同ブランドは楽天の「バイアール（by R）」プロジェクトを通じて参加。日本では約10年ぶりのランウェイショー開催となった。【画像をもっと見る】アニエスベーは、創業デザイナーのアニエス・トゥルブレ（Agnès Troublé）が1975