歌手の島谷ひとみ（45）が19日までに自身のインスタグラムを更新。人気女性アーティストとの2ショットを投稿した。島谷は「Honolulu festival」に参加するためにハワイに滞在中。自身のインスタグラムで「平原綾香さんともお会いできました」とつづり始めた。「あーやとは、どれくらいぶり？お隣から美しい声が聞こえて来たからノックノックしてみました。久々のあーやは、いつもながら柔らかく、美しく、会えると嬉しくなる