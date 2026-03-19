アタランタ戦に出場したバイエルン・ミュンヘンの伊藤（左）＝ミュンヘン（共同）【リバプール（英国）共同】サッカーの欧州チャンピオンズリーグ（CL）は18日、各地で決勝トーナメント1回戦第2戦の4試合が行われ、バイエルン・ミュンヘン（ドイツ）はアタランタ（イタリア）を4―1で下し、2戦合計10―2で準々決勝に進んだ。伊藤洋輝は負傷から復帰して後半38分から出場した。リバプール（イングランド）はホームでガラタサラ