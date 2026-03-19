ペルシャ湾北部にあるガス田「サウスパース」の製油施設＝2019年3月/Vahid Salemi/AP/File（CNN）イランの国営メディアは18日、国内の石油・天然ガス生産施設が米国とイスラエルの攻撃を受けたと伝えた。南部にある世界最大級のガス田「サウスパース」の施設も含まれ、事実であれば紛争の著しい激化となる。イランのタスニム通信によると、被害の程度はまだ把握されていない。また、石油および石油化学施設を有するアサルーイェも