「1人でやっているわけではない」――俳優の中島裕翔が語ったのは、作品づくりに向き合う自身の姿勢。テレビ朝日ドラマプレミアム『森英恵 Butterfly beyond』(21日21:00〜)の会見に登壇した中島は、現場で大切にしている“コミュニケーション”や“チームワーク”について言及。自ら明るく振る舞う理由や、共演者やスタッフと作り上げる現場への思いを明かし、その仕事観を語った。中島裕翔同作は、豊かな色彩かつ、優美なデザイ