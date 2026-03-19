欧州チャンピオンズリーグ（ＣＬ）決勝トーナメント１回戦第２戦（１８日＝日本時間１９日）、バルセロナ（スペイン）は本拠地でニューカッスル（イングランド）に７―２で完勝し、２戦合計８―３で３大会連続の８強入りを決めた。難敵を相手に大量ゴールで勝利したハンジ・フリック監督は「先制点を奪ってから試合の流れは一進一退だったが、３点目を決めた時は本当にうれしかった」と振り返ったように、前半５２分にスペイン