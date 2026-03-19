韓国映画『全知的な読者の視点から』より、イ・ミンホ演じる最強キャラクター、ユ・ジュンヒョクの戦闘シーンを収めた本編クリップ映像が、場面写真11点と共に解禁された。【動画】『全知的な読者者の視点から』のカッコいいアクション映像同名のweb小説を実写化した本作は、小説の世界と現実の世界がリンクする異世界を舞台に、唯一の小説の読者である主人公の青年ドクシャが生き残りをかけたデスゲームに挑む姿を描く。ゲー