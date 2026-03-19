吉本ばななの小説「SINSIN AND THE MOUSE」を、岸井ゆきのとツェン・ジンホアをダブル主演に迎えて、日本と台湾の合作で映画化した『シンシン アンド ザ マウス』が、6月26日より公開されることが決定。キャスト、真壁幸紀監督、吉本のコメントが到着した。【写真】岸井ゆきのが投稿した『お別れホスピタル』オフショット（全4枚）原作は、吉本ばななの短編小説集で第58回谷崎潤一郎賞（中央公論新社主催）を受賞した「ミトン