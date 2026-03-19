柳楽優弥が主演を務める4月2日配信スタートのNetflixシリーズ『九条の大罪』より、柳楽をはじめ、松村北斗、池田エライザ、町田啓太らの場面写真と、“裏社会”“法”“モラル”が交錯するキャラクター相関図が解禁された。【写真】『九条の大罪』登場人物の関係が複雑に交錯する場面写真原作は、国民的ダークヒーロー漫画『闇金ウシジマくん』作者である真鍋昌平による最新漫画。法とモラルの境界線を極限まで問い、これまで