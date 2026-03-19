『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』より、新規カットが追加された60秒特報映像が到着。さらに、映画限定ビジュアルの各種ムビチケの発売も決定した。【動画】「なんか…、してきたねーッワクワク!!」『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』60秒特報イラストレーターのナガノ氏が描くX（旧Twitter）発の漫画作品『ちいかわ』は、2020年の連載開始より、ちいかわ、ハチワレ、うさぎなどの個性豊かなキャラクターたちが繰り広げる楽し