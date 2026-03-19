ドジャースが発表米大リーグ・ドジャースは18日（日本時間19日）、サンティアゴ・エスピナル内野手とメジャー契約を結んだと発表した。マイナー契約から昇格。2022年にはオールスターにも選出されている万能選手で、ファンも反応していた。大谷翔平が先発登板した、ジャイアンツとのオープン戦の最中だった。球団公式Xがエスピナルとのメジャー契約を発表。オープン戦では15試合で打率.389、2本塁打、13打点。OPS1.071と好調だ