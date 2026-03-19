ドナルド・トランプ米大統領は18日（現地時間）、イラン戦争が終結した後、ホルムズ海峡を利用してエネルギー交易を行う国々に、同海峡の安全保障の責任を負わせる案に言及した。トランプ大統領はこの日、トゥルース・ソーシャルに「われわれがテロ国家イランの残存勢力を一掃し、いわゆるその海峡の責任を利用国に負わせれば、何が起こるのか注目している」とし、「そうなれば、われわれの要請に応じていない同盟国の一部が急いで