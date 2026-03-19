女優の相武紗季（40）が19日までに自身のインスタグラムを更新。人気ディズニーキャラクターの展示会に行った様子を投稿した。自身のインスタグラムで「私が大好きなくまのプーさん」と題して投稿。「『原作デビュー100周年記念くまのプーさん展』本当に可愛くて癒やしの場所なのでぜひ行ってみてください！！」と展示会に行った様子を公開した。ネットでは「可愛すぎる」「素敵」「素敵なイベントですね」などの声が上