◇オープン戦ドジャース5―1ジャイアンツ（2026年3月18日米アリゾナ州）ドジャースの大谷翔平投手（31）が18日（日本時間19日）、ジャイアンツとのオープン戦に先発登板し、4回1/3を1安打無失点。昨年のワールドシリーズ第7戦以来の実戦登板となったが、直球は最速99.9マイル（約160.7キロ）をマークした。降板後の主な一問一答は以下の通り。──チーム再合流後、実戦初登板。5回まで投げられたことはどのくらい大きい