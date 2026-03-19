幻想的なショットが公開される在パプアニューギニア日本国大使館は2026年3月12日、海上自衛隊の護衛艦「しらぬい」と練習艦「やまぎり」がポートモレスビー港に寄港した様子を公式Xに投稿しました。【画像】美しい光景..これがポートモレスビー港に海自艦艇が寄港した様子です「しらぬい」と「やまぎり」の両艦は、今年2月13日から4月1日まで、外洋練習航海の一環としてフィリピン（ダバオ）やインドネシア（ビトゥン）、パプア