NHK連続テレビ小説『ばけばけ』。3月20日放送の第120話では、トキ（髙石あかり）とヘブン（トミー・バストウ）の怪談執筆が始まる。 参考：髙石あかり×トミー・バストウらキャスト陣が登壇『ばけばけ』SPトーク、3月20日放送 トキがヘブンのためにブードゥードールの代わりの人形を作った第119話。 第120話では、トキにすべてを打ち明けたヘブン。心機一転、ベストセ