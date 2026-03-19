NPBエンタープライズ、コナミデジタルエンタテインメント、ソニーの3社で構成されるNPB＋制作委員会は、プロ野球速報アプリ「NPB+（プラス）」の累計ダウンロード数が100万件を突破したと明らかにした。 「NPB+」は、日本野球機構（NPB）公認のプロ野球速報アプリ。ホークアイのトラッキングデータに基づく「一球速報」や3DCG映像でプレーを再現する「リプレイ動画」機能などが搭載