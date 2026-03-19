東京土産で人気の「東京ばな奈」が誕生35周年を記念して、「モンチッチ」とコラボレート。コラボ限定キーチェーンが東京駅一番街にあるフラッグシップショップ『東京ばな奈s』にて2026年3月19日に発売される。海外セレブも「モンチッチ」に夢中！日本でもブーム再燃中「東京ばな奈」は1991（平成3）年に“新しい時代の東京みやげ”として誕生し、2026年で35周年を迎えた。バナナカスタードクリームをふんわりスポンジケーキで包