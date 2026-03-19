チャンピオンズリーグ（CL）・決勝トーナメント1回戦（ラウンド16）セカンドレグが17日から18日にかけて行われ、準々決勝に進む8チームが出揃った。昨季の王者として2連覇を目論むパリ・サンジェルマン（PSG）はチェルシーと激突。FIFAクラブワールドカップ2025の決勝カードとしても注目が集まった一戦は、ファーストレグをホームで戦ったPSGが5−2で先勝すると、セカンドレグでも序盤からジョージア代表FWフヴィチャ・クヴァ