J１百年構想リーグEASTで２位のFC町田ゼルビアは３月18日、地域リーグラウンド第７節で、首位の鹿島アントラーズとMUFGスタジアム（国立競技場）で対戦。前半に鈴木優磨と三竿健斗にゴールを許し、後半アディショナルタイムにはチャヴリッチに追加点を決められ、０−３で敗れた。試合後に町田の黒田剛監督が「鹿島さんが一枚上手だった」と、完敗を認めた。昨季のJ１王者である鹿島を「メンタルと技術を備えた総合力の高いチ