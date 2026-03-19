お笑いコンビ・品川庄司の庄司智春さんは3月18日、自身のInstagramを更新。息子と馬のふれあいショットを公開し、反響を呼んでいます。【写真】庄司智春の家族ショット「そうだったら最高だろ！」庄司さんは「これぞエモーショナル たまんないこの写真見てたら筋トレ何レップも出来る！もしかして お馬さんも同じ馬？そうだったら最高だろ！そうじゃなくても 最高だろ！ あゝ人生捨てたもんじゃない！」とつづり、上下2枚