「オープン戦、オリックス３−２広島」（１８日、京セラドーム大阪）オープン戦も終盤に差しかかり、本番モードに突入している中、広島首脳陣の目が鋭く光った。同点、逆転を狙いに行ったところで生じた攻撃面のミス。新井貴浩監督は「サインミスをする選手は使えない」と突き放した。場面は２−３の七回。先頭・二俣が死球、次打者・佐藤啓が左前打で無死一、二塁の好機を迎えたところでのプレーだった。打席に立った石原は