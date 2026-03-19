長野市中心部に突然現れたイノシシが住宅街を猛スピードで走り回り、川へ飛び込み対岸へ渡るなど大暴れ。けが人はいないものの、市と警察が警戒を続けている。住宅街に突然現れたイノシシけさ、長野市の住宅街に現れたのは…「きたきたきたきた！こっちきた…！」猛スピードで住宅街を走る、イノシシ。まさに猪突猛進とはこのことだ。現れたのは、長野県庁にも近い長野市の中心部、裾花川。上原結樹記者：イノシシの目撃情報があっ