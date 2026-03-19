俳優・亀梨和也が主演を務めるドラマ『ストーブリーグ』が、3月28日より動画配信サービス「Lemino」およびWOWOWで一挙放送・配信される。このたび、最新予告編とアザーカットが解禁され、亀梨が歌う主題歌「Diamond」の音源も初公開された。【動画】ドラマ『ストーブリーグ』最新予告編本作は、2019年に韓国のSBSで放送され最高視聴率20.8％を記録した同名ドラマの日本版リメイク。万年最下位のプロ野球チームの再建に挑む、野