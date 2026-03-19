＜大相撲三月場所＞◇十一日目◇18日◇大阪・エディオンアリーナ【映像】格上力士も“苦笑い”の猛烈な取組気迫十分の三段目力士が、バチバチの内容で全勝の幕下力士を圧倒。強烈な突っ張り連打を浴びせて一方的に勝利し、「こえー半分喧嘩じゃん」「鳥肌」と館内大盛り上がりとなった。敗れた相手力士も思わず苦笑いを浮かべた。注目を集めたのは、三段目三枚目・生田目（二子山）と幕下四十五枚目・欧勝竜（鳴戸）、ともに全