「オープン戦、オリックス３−２広島」（１８日、京セラドーム大阪）自身初の開幕ローテ入りを決めている広島・岡本駿投手が課題と収穫を得た。先発し、５回４安打３失点。直球は最速１５１キロを計測し、「いい感じに出力は出ていた」と語りながらも二回に逆転３ランを被弾した。「粘れなかったことが反省点」と振り返った。初回に１点の援護を受けたが、二回に先頭・シーモアに二塁打を許すと、森にも右前打とされ、西野に